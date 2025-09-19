В него вошли 30 футболистов. Второй раз подряд там не нашлось места легендарным Криштиану Роналду и Лионелю Месси, информирует 24 Канал со ссылкой на Ballon d’Or.

Кто претендует на "Золотой мяч-2025"?

В списке номинантов больше всего оказалось игроков из французского ПСЖ. После триумфального сезона-2024/2025 сразу девять футболистов претендуют на самую престижную индивидуальную награду, правда, Джанлуиджи Доннарумма уже перешел в Манчестер Сити.

Также большое представительство среди претендентов имеют Ливерпуль и Барселона. Из этих клубов есть по четыре номинанта.

Номинанты на "Золотой мяч-2025":

Нуну Мендеш, Ашраф Хакими, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витинья, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ (все – ПСЖ), Алексис Макалистер, Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Флориан Вирц (все – Ливерпуль), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовский (все – Барселона), Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (все – Реал), Виктор Йокерес, Деклан Райс (оба – Арсенал), Гарри Кейн, Майкл Олисе (оба – Бавария), Дензел Дюмфрис, Лаутаро Мартинес (оба – Интер), Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – Манчестер Сити), Коул Палмер (Челси) и Скотт Мактоминей (Наполи).

К слову. В прошлом сезоне лучшим игроком был признан испанский полузащитник Родри. В этом году он не оказался в топ-30 номинантов, аже почти полностью пропустил кампанию-2024/2025 из-за травмы.

Напомним, что ранее Луиш Фигу в комментарии AS назвал свою тройку фаворитов на "Золотой мяч". Он выделил Витиньо, Ламина Ямаля и Усмана Дембеле.

