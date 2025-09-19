До нього ввійшли 30 футболістів. Вдруге поспіль там не знайшлося місця легендарним Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі, інформує 24 Канал з посиланням на Ballon d’Or.

Читайте також Роналду жорстко розніс "Золотий м'яч": що сказав португалець

Хто претендує на "Золотий м'яч-2025"?

У списку номінантів найбільше опинилося гравців із французького ПСЖ. Після тріумфального сезону-2024/2025 одразу дев'ять футболістів претендують на найпрестижнішу індивідуальну нагороду, щоправда, Джанлуїджі Доннарумма вже перейшов у Манчестер Сіті.

Також велике представництво серед претендентів мають Ліверпуль і Барселона. З цих клубів є по чотири номінанти.

Номінанти на "Золотий м'яч-2025":

Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі – ПСЖ), Алексіс Макалістер, Мохаммед Салах, Вірджил ван Дейк, Флоріан Вірц (усі – Ліверпуль), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль, Роберт Левандовський (усі – Барселона), Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (усі – Реал), Віктор Йокерес, Деклан Райс (обидва – Арсенал), Гаррі Кейн, Майкл Олісе (обидва – Баварія), Дензел Дюмфріс, Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер), Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд), Джанлуїджі Доннарумма, Ерлінг Голанд (обидва – Манчестер Сіті), Коул Палмер (Челсі) та Скотт Мактоміней (Наполі).

До слова. Минулого сезону найкращим гравцем було визнано іспанського півзахисника Родрі. Цього року він не опинився в топ-30 номінантів, аже майже повністю пропустив кампанію-2024/2025 через травму.

Нагадаємо, що раніше Луїш Фігу в коментарі AS назвав свою трійку фаворитів на "Золотий м'яч". Він виділив Вітінью, Ламіна Ямаля та Усмана Дембеле.

Хто найчастіше вигравав Золотий м'яч?