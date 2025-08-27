Марта Костюк стала единственной украинской теннисисткой, которая пробилась во второй круг US Open-2025. Спортсменка из Киева в первом раунде обыграла британку Кэти Бултер (дважды по 6:4).

Открытый чемпионат США станет для каждой участницы турнира прекрасной возможностью не только побороться за престижный трофей, но и солидно заработать. Исключением не является Марта Костюк, которая во втором круге поборется с Зейнел Сонмез из Турции, сообщает 24 Канал.

Сколько призовых заработала за карьеру Марта Костюк?

Костюк занимает 28-ю строчку мирового женского рейтинга WTA, набрав в текущем Туре 1656 очков. По состоянию на 27 августа 2025 года Марта заработала за свою карьеру почти 6,3 миллиона долларов призовых, из них 1,2 миллиона в этом сезоне.

К слову. За карьеру Марта Костюк завоевала один индивидуальный трофей. Было это в марте 2023-го, когда получила кубок на турнире WTA в Остине (США). Тогда в финале украинская теннисистка обыграла "нейтральную" россиянку Варвару Грачеву – 2:0 (6:3 и 7:5).

Правда, эти почти 6,3 миллиона долларов призовых не пошли все в карман украинской теннисистки. Ранее в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" Костюк рассказывала, что до нее доходит процентов 70, а то и меньше от заработанной суммы. Ведь здесь не учтены налоги. Кроме этого Марта, как и каждая теннисистка, должна содержать свою команду. Содержание штаба в перед сезоном обходится теннисистке около 30 тысяч евро. Когда Марта летает на турниры со своим тренером Сандрой Заневской, то тратит на нее в месяц более 20 тысяч евро. В эту сумму включены перелеты, проживание, питание и зарплата.

Однако окончательного заработка спортсменов никто не может сказать. Ведь весомая доля заработанных финансов идет от спонсорских контрактов. К примеру, Костюк сотрудничает с известным брендом спортивной одежды Wilson. Интересно, что теннисистка не раскрыла конкретной суммы взноса американской компании в ее бюджет, а просто заверила, что Wilson.