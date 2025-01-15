Зарплата министра молодежи и спорта Украины: сколько заработал на должности Матвей Бедный

Матвей Бедный официально был назначен министром молодежи и спорта Украины 5 сентября 2024 года. До этого чиновник находился в статусе временно исполняющего обязанности.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный за время пребывания в должности заработал 469 тысяч гривен. Об этом сообщает 24 Канал, получив ответ на запрос от Минспорта.

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Какую зарплату получает Бедный

В 2024 году Матвей Бедный возглавлял министерство в полноценном статусе почти четыре месяца. Заработная плата в размере 469 166,57 гривен была начислена в период с 6 сентября по 31 декабря 2024 года.

Дополнительные компоненты заработной платы, такие как премии и надбавки, не были предусмотрены. Согласно штатному расписанию должностной оклад министра молодежи и спорта Украины составляет 104 820, гривен.

Отметим, что с 9 ноября 2023 года по 4 сентября 2024 года Бедный занимал должность временно исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Украины. На этой должности он сменил Вадима Гутцайта, который сосредоточился на работе в Национальном олимпийском комитете. В 2023 году весь доход Бедного составляла заработная плата в размере 1 085 899 гривен.

Ранее мы сообщали реакцию Матвея Бедного на скандал со сменой гражданства гимнаста Ильей Ковтуном. Министр призвал спортсмена брать пример с Ярославы Магучих и Ольги Харлан.