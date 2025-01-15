Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний за час перебування на посаді заробив 469 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит від Мінспорту.

Читайте також Глава Мінспорту відреагував на скандал з призначенням тренера, який працював в окупованому Криму

Яку зарплатню отримує Бідний

У 2024 році Матвій Бідний очолював міністерство у повноцінному статусі майже чотири місяці. Заробітна плата у розмірі 469 166,57 гривень була нарахована у період з 6 вересня по 31 грудня 2024 року.

Додаткові компоненти заробітної плати, такі як премії та надбавки, не були передбачені. Згідно зі штатним розписом посадовий оклад міністра молоді та спорту України становить 104 820 гривень.

Зазначимо, що з 9 листопада 2023 року по 4 вересня 2024 року Бідний обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України. На цій посаді він змінив Вадима Гутцайта, який зосередився на роботі у Національному олімпійському комітеті. У 2023 році весь дохід Бідного становила заробітна плата у розмірі 1 085 899 гривень.

Раніше ми повідомляли реакцію Матвія Бідного на скандал зі зміною громадянства гімнаста Іллею Ковтуном. Міністр закликав спортсмена брати приклад з Ярослави Магучіх та Ольги Харлан.