Обошел легендарного Леннокса Льюиса: Усик попал в топ-10 самых богатых боксеров в истории

Украинский боксер смог хорошо заработать благодаря своим успехам в спорте. Александр оказался в рейтинге десяти боксеров по размеру состояния.

Александр Усик остается одним из самых успешных боксеров современности. За свою профессиональную карьеру он провел 23 поединка, выиграв каждый из них.

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Заработал более 100 миллионов

Неудивительно, что такие успехи позволили Александру серьезно заработать. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport, Усик вошел в топ-десятку самых богатых боксеров мира за всю историю.

Украинец занял шестое место, а его состояние оценивается в 165 миллионов долларов. Лидером рейтинга является американец Флойд Мейвезер-младший, его доходы составляют 400 миллионов.

Рейтинг самых богатых боксеров мира:

Флойд Мейвезер-младший (США) – 400 миллионов долларов Джордж Форман (США) – 300 миллионов долларов Сауль Альварес (Мексика) – 250 миллионов долларов Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 220 миллионов долларов Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 миллионов долларов Александр Усик (Украина) – 165 миллионов долларов Тайсон Фьюри (Великобритания) – 146 миллионов долларов Леннокс Льюис (Великобритания) – 120 миллионов долларов Шугар Рэй Леонард (США) – 120 миллионов долларов Джейк Пол (США) – 100 миллионов долларов

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Отметим, что сразу за Усиком расположился его последний оппонент Тайсон Фьюри. Состояние "Цыганского короля" оценено в 146 миллионов. Именно Александру британец проиграл два последних боя.

В первом из них Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это впервые после Леннокса Льюиса в 1999 году, когда в этом дивизионе определился абсолют. К слову, британца Александр тоже обошел в этом рейтинге.