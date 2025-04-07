Олександр Усик залишається одним з найбільш успішних боксерів сучасності. За свою професійну кар'єру він провів 23 поєдинки, вигравши кожен з них.

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Заробив більше 100 мільйонів

Недивно, що такі успіхи дозволили Олександру серйозно заробити. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на GiveMeSport, Усик увійшов до топ-десятки найбагатших боксерів світу за всю історію.

Українець посів шосте місце, а його статки оцінюються у 165 мільйонів доларів. Лідером рейтингу є американець Флойд Мейвезер-молодший, його доробок складає 400 мільйонів.

Рейтинг найбільш багатих боксерів світу:

Флойд Мейвезер-молодший (США) – 400 мільйонів доларів Джордж Форман (США) – 300 мільйонів доларів Сауль Альварес (Мексика) – 250 мільйонів доларів Менні Пак'яо (Філіппіни) – 220 мільйонів доларів Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 мільйонів доларів Олександр Усик (Україна) – 165 мільйонів доларів Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) – 146 мільйонів доларів Леннокс Льюїс (Велика Британія) – 120 мільйонів доларів Шугар Рей Леонард (США) – 120 мільйонів доларів Джейк Пол (США) – 100 мільйонів доларів

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Зазначимо, що одразу за Усиком розташувався його останній опонент Тайсон Ф'юрі. Статки "Циганського короля" оцінені у 146 мільйонів. Саме Олександру британець програв два останні бої.

У першому з них Усик виборов звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Це вперше після Леннокса Льюїса у 1999 році, коли у цьому дивізіоні визначився абсолют. До слова, британця Олександр теж обійшов у цьому рейтингу.