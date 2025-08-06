Элина Свитолина вместе с Мартой Костюк дошли до четвертьфинала соревнования категории WTA1000. Благодаря этому им удалось получить более 100 тысяч долларов.

В канадском Монреале подходит к завершению престижный женский теннисный турнир категории WTA1000. Среди 96-ти участниц турнира на старт вышли четыре представительницы Украины, сообщает 24 Канал.

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Сколько заработали украинки?

Двум из них удалось дойти до четвертьфинала и заработать солидные деньги. Марта Костюк прошла на своем пути непростых Вондроушову, Касаткину и Кесслер, но в шаге от 1/2 финала уступила Рыбакиной.

В свою очередь Свитолина выбила из турнира Рахимову, Калинскую и Анисимову. А вот одолеть японку Наоми Осаку Элине не удалось. Тем не менее, благодаря проходу в четвертьфинал Костюк и Свитолина смогли выиграть по 107 тысяч долларов.

На одну стадию раньше свой путь завершила Даяна Ястремская. Одесситка проиграла той же сопернице, что и Марта Костюк, а именно – Елене Рыбакиной из Казахстана.

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Выступление на турнире в Монреале принесло Даяне 56,7 тысяч долларов. Меньше всего же на соревновании заработала Юлия Стародубцева – 33 тысячи. Девушка добралась до 1/16 финала, уступив Кларе Таусон.