Словацкие депутаты решили выяснить отношения на ринге

В Словакии может состояться первый в истории боксерский поединок между политиками. Таким образом два депутата решили выяснить отношения.

Давид Дэй из словацкой партии "Прогрессивная Словакия" пригласил Милана Мазурека из движения "Республика" на боксерский бой. Он принял приглашение.

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Первый боксерский поединок политиков

Дэй и Мазурек уже давно обмениваются сообщениями в социальных сетях относительно возможного противостояния. Депутат "Прогрессивной Словакии" заявил, что ему это надоело, и призвал депутата Европарламента выйти на ринг, пишет 24 канал со ссылкой на Bratislavak.sk.

В соцсетях Дэй опубликовал видео, в котором сначала назвал своего потенциального оппонента "нацистом" и напомнил ему об участии в нападении на арабскую семью в Братиславе. После этого депутаты еще несколько раз бросали оскорбительные месседжи.

Противостояние депутатов может стать первым в истории бокса.

Отметим, что Милан Мазурек известен тем, что отрицал Голодомор и расхваливал Адольфа Гитлера.