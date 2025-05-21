Давід Дей зі словацької партії "Прогресивна Словаччина" запросив Мілана Мазурека з руху "Республіка" на боксерський бій. Він прийняв запрошення.

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Перший боксерський поєдинок політиків

Дей і Мазурек вже давно обмінюються повідомленнями в соціальних мережах щодо можливого протистояння. Депутат "Прогресивної Словаччини" заявив, що йому це набридло, і закликав депутата Європарламенту вийти на ринг, пише 24 канал з посиланням на Bratislavak.sk.

У соцмережах Дей опублікував відео, у якому спочатку назвав свого потенційного опонента "нацистом" і нагадав йому про участь у нападі на арабську сім'ю в Братиславі. Після цього депутати ще кілька разів кидали образливі меседжу.

Протистояння депутатів може стати першим в історії боксу.

Відзначимо, що Мілан Мазурек відомий тим, що заперечував Голодомор та розхвалював Адольфа Гітлера.