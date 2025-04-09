"С ним было нелегко": врач дал показания о смерти Марадоны

Расследование в отношении дела связанного со смертью Диего Марадоны продолжается. Врачей обвиняют в халатности в отношении лечения легендарного аргентинского футболиста.

8 апреля состоялось судебное заседание по делу Марадоны. Один из врачей дал показания относительно семи медицинских работников, которые лечили аргентинца, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Что сказал врач

Бывший врач Марадоны Марио Алехандро Шитер выступил на судебном заседании в Буэнос-Айресе. Ранее он помогал аргентинцу бороться с наркотической зависимостью.

Шитер рассказал, что нужно было сделать, чтобы спасти Диего Марадону. Врач отметил, что бывшему футболисту надо было ехать в реабилитационную клинику.

Зная пациента, я бы не предложил домашнюю госпитализацию. С ним было нелегко справиться, учитывая то, что я непосредственно знал, что лечил его в худший момент его жизни,

– сказал Шитер.

Марио Алехандро Шитер также заявил, что он был консультантом. Поэтому у него не было полномочий принимать решения по поводу лечения Диего Марадоны.

При вскрытии тела аргентинца Шитер отметил, что: "все доказательства свидетельствуют о том, что не было предоставлено надлежащего ухода, что привело к сердечной недостаточности".

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года из-за острого отека легких. Аргентинскому чемпиону мира было 60 лет.