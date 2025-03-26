Был арестован охранник Марадоны Хулио Сезар Корию. Его задержали после неожиданного поворота в судебном процессе, связанного со смертью легенды футбола, сообщает 24 канал со ссылкой The Sun.

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Почему арестовали охранника Марадоны

Охранник Диего Марадоны работал с бывшей звездой Аргентины в течение пяти лет. Хулио Сезар Кория находился в доме в Тигре, в районе Буэнос-Айреса, где ушел в мир иной экс-футболист.

Хулио Сезар Кория был вызван в суд, в качестве свидетеля, ведь он был близким с Диего. Охранник Марадоны дал показания, что он попытался сделать искусственное дыхание, когда аргентинец был без сознания.

Впоследствии прокурор Патрисио Феррари обвинил Корию во лжи под присягой, заявив, что охранник не разговаривал с врачом Марадоны Леопольдо Луке накануне смерти аргентинца. Из-за чего охранника арестовали.

К слову. Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года. Смерть бывшего футболиста вызвала сердечная недостаточность.

Напомним, что сначала дело со смертью Диего Марадоны было рассмотрено, как непредумышленное убийство. Впоследствии его переквалифицировали на убийство из-за того, что врачи, которые лечили аргентинца действовали безрассудно.

Ранее появились жуткие детали относительно смерти Диего Марадоны в 2020 году. Бывшему аргентинскому футболисту позволяли пить алкоголь во время лечения.