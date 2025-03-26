Смерть легендарного Диего Марадоны стала шоком для футбольных болельщиков со всего мира. С тяжелой утратой до сих пор не могут смириться его родные и поклонники таланта звездного игрока, пишет 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

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Сын Марадоны обвинил врачей в смерти отца

Диего Марадона-младший, сын легенды мирового футбола Диего Марадоны, прокомментировал ход судебного процесса. Он убежден, что отца можно было спасти.

"Больше всего меня ранит то, что его убили. Это настолько очевидно. Они не лечили его должным образом и не сделали ничего, чтобы его спасти. Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности.

После многих лет судебных разбирательств и воровства денег мой отец оказался им выгоден только после своей смерти. Почему? Я не знаю. Но одно несомненно: после того, как врачи поступили так, как они поступили, и те, кто их поставил на это место, у меня просто нет другого вывода. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь", – сказал Марадона-младший.

Справка. Диего Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября 2020 года. Причиной смерти футболиста стал острый отек легких, вызванный сердечной недостаточностью.

Отметим, что во время судебного процесса были обнародованы доказательства, которые могут свидетельствовать о халатности врачей. По словам свидетелей, медики позволяли Марадоне принимать лекарства вместе с алкоголем. По мнению родственников, с легендой футбола обращались, как с животным.