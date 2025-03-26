Смерть легендарного Дієго Марадони стала шоком для футбольних уболівальників з усього світу. З важкою втратою досі не можуть змиритися його рідні та прихильники таланту зіркового гравця, пише 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

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Син Марадони звинуватив лікарів у смерті батька

Дієго Марадона-молодший, син легенди світового футболу Дієго Марадони, прокоментував хід судового процесу. Він переконаний, що батька можна було врятувати.

"Найбільше мене ранить те, що його вбили. Це настільки очевидно. Вони не лікували його належним чином і не зробили нічого, щоб його врятувати. Я не можу змиритися з тим, чого лікарі не зробили. Я впевнений, що ми доведемо факт недбалості.

Після багатьох років судових розглядів і крадіжки грошей мій батько виявився їм вигідний тільки після своєї смерті. Чому? Я не знаю. Але одне безсумнівно: після того, як лікарі вчинили так, як вони вчинили, і ті, хто їх поставив на це місце, у мене просто немає іншого висновку. Якби його лікували як слід, він міг би зараз сидіти тут", – сказав Марадона-молодший.

Довідка. Дієго Марадона помер від серцевого нападу 25 листопада 2020 року. Причиною смерті футболіста став гострий набряк легень, викликаний серцевою недостатністю.

Зазначимо, що під час судового процесу були оприлюднені докази, які можуть свідчити про недбалість лікарів. За словами свідків, медики дозволяли Марадоні приймати ліки разом з алкоголем. На думку родичів, з легендою футболу поводилися, як з твариною.