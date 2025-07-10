Фанаты Ливерпуля требуют продать звездного нападающего из-за его позорной реакции на смерть Жоты

Луис Диас разозлил болельщиков мерсисайдцев своими веселыми записями в тик-токе. Их колумбиец опубликовал в день похорон партнера по команде, которые он сам не посетил.

В начале июля футбольный мир шокировала страшная смерть Диогу Жоты. Футболист Ливерпуля попал в ДТП вместе с братом Андре Силвой. Машина загорелась, а оба игрока погибли на месте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Странное поведение Диаса

Немало известных футболистов и партнеров Жоты по команде выразили соболезнования по поводу трагедии. Ряд игроков Ливерпуля еще и пришли на похороны Диогу.

Впрочем, фанатов Ливерпуля возмутила странная реакция от Луиса Диаса. Колумбиец сделал щемящий пост о смерти партнера по команде. Тем не менее позже в день похорон Диогу вингер был замечен на тик-ток стриме.

У меня нет слов. Болит на душе. Не только за то, каким он был на поле, но и за то, каким человеком он был вне его. Есть люди, которых никогда не забывают. Диогу будет сопровождать меня всю жизнь. Мои объятия с Руте и его тремя детьми. Покойся с миром, Диого и Андре,

– написал Диас у себя в инстаграм.

Во время эфира Диас веселился с блогером, танцевал и был в позитивном настроении, пока партнеры прощались с Жотой. Болельщики клуба напомнили Луису, как португалец посвятил гол отцу колумбийца, которого похитили преступники.

Кроме того, во время игры в Порту Луис арендовал дом Диогу. Когда нападающий переехал в Ливерпуль, он отказался от арендной платы Диаса за полгода, чтобы тот смог легче адаптироваться к клубу.

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В соцсетях фанаты "красных" требовали продать колумбийца из-за его позорного поведения. В конце концов Луис таки приехал в Гондомар и посетил поминальную службу. Она прошла на седьмой день после смерти Жоты.



Луис Диас на поминальной службе по Диогу Жоти / фото Mundo Deportivo

Диаса заметили вместе с голкипером Ливерпуля Алиссоном Бекером. Кроме того, мероприятие посетили экс-агент Диогу Жорже Мендеш, а также бывшие партнеры по сборной Португалии. Среди них – Диогу Кошта, Жозе Са, Рубен Невеш, Жоау Мариу и другие.

Напомним, что Жота и Диас вместе играли за Ливерпуль с 2022 года. За это время они провели 73 матча вместе и выиграли пять трофеев, в том числе и АПЛ прошлого сезона.