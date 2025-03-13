Смешивали лекарства с алкоголем: новые жуткие подробности смерти Марадоны

В Аргентине начался судебный процесс по делу вероятногоубийства Диего Марадоны. Тюремный срок грозит восьми лицам, которые ухаживали за легендой футбола в последние дни его жизни.

Главный прокурор Патрисио Феррари в суде заявил, что икону мирового футбола можно было спасти. Однако медицинский персонал ненадлежащим образом лечил Марадону, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Больному Марадоне разрешали пить пиво

Все пошло наперекосяк с 3 ноября 2020 года, когда Марадону забрали из больницы после операции по удалению гематомы из головного мозга. Вроде бы чемпион мира-1986 настоял на домашнем лечении.

Однако прокурор заявил, что состояние Марадоны не позволяло принимать во внимание его пожелания. Нужно было продолжить стационарное лечение звезды.

Педагог-психолог Гризельда Морель, которая работала с сыном Марадоны, утверждает, что больному давали алкоголь вместе с лекарствами.

Если Диего вставал в 9 утра и просил пива, ему его давали. Как-то один из его опекунов измельчил таблетки и положил их в пиво,

– рассказала одна из свидетелей.

После употребления такого коктейля Марадона неадекватно вел себя и разговаривал через воображаемый телефон.

На момент смерти его сердце весило 503 грамма, что вдвое превышает норму. По словам родственников, с Марадоной обращались, как с животным. Ненадлежащее лечение привело к смерти экс-футболиста и тренера 20 ноября 2020 года.

Напомним, что на первом заседании прокурор продемонстрировал шокирующее фото мертвого Марадоны. На снимке покойник имел очень большой живот.

Отметим, что обвиняемым медикам и персоналу грозит до 25 лет заключения. Однако они отвергают все обвинения о ненадлежащем лечении.