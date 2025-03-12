Вот как умер Марадона, – прокурор показал ужасное фото легенды футбола

В столице Аргентины начались первые слушания по делу загадочной смерти Диего Марадоны. Сторона обвинения продемонстрировала первые доказательства халатности медиков, которых считают ответственными в убийствах с возможным умыслом.

Прокурор Патрисио Феррари в первый день слушаний продемонстрировал фотографию мертвого Диего Марадоны, которая шокировали всех присутствующих в зале суда. Фотография была сделана сразу после смерти легенды футбола, пишет 24 Канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Жуткие кадры мертвого Марадоны

На фотографии у Марадоны чрезвычайно большой живот. По мнению прокурора, до такого состояния его довели врачи.

"Посмотрите! Вот как умер Марадона. Любой из обвиняемых, кто утверждает, что не понимал, что происходит с Диего, явно лжет", – сказал Феррари.

Видео с выступлением прокурора на суде

Во время демонстрации фото расплакались дочери Марадоны. Драматическая сцена судебного процесса транслировалась в прямом эфире.

Сторона обвинения подозревает восемь человек в убийстве легенды мирового футбола с возможным умыслом. Это нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачева, психолог Карлос Диас, медсестры Жизелла Мадрид и Рикардо Альмирон, их руководитель Мариано Перрони, а также врачи Педро Ди Спанья и Нэнси Форлини.

Прокурор Патрисио Феррари заметил, что обладает убедительными доказательствами вины медиков. Во время домашнего лечения Марадоны, которое длилось с 11 до 25 ноября, действия врачей были неадекватными по отношению к его состоянию. По мнению прокуроров, чемпиона мира можно было спасти, если бы его лечили в медицинском учреждении.

Причина смерти Марадоны