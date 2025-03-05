Во вторник, 4 марта, ушел в мир иной бывший футболист Динамо и тренер ДЮФШ Динамо Сергей Журавлев. Известному в прошлом игроку было 65 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт киевского клуба.

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Важный игрок команды Лобановского

Соболезнования родным и близким Сергея Журавлева выразил президент Динамо Игорь Суркис.

"Он был важным игроком чемпионской команды Валерия Лобановского начала 80-х, одним из самых талантливых защитников своего поколения.

Еще большее наследие Сергей Николаевич оставил уже в качестве тренера, в течение многих лет воспитывая юные таланты в детско-юношеской школе киевского Динамо. Многие его воспитанники считались в разные годы самыми талантливыми игроками отечественного футбола, многие из них и сейчас выступают за украинские и зарубежные клубы", – отметил Игорь Суркис.

Динамо – обладатель Кубка СССР 1982 (третий справа в верхнем ряду Сергей Журавлев)

Биография Сергея Журавлева

Сергей Журавлев родился 24 апреля 1959 года в селе Брянка Луганской области. Футболом начал заниматься в Заре, в составе которой дебютировал в высшей лиге СССР в 1978 году.

Талантливого защитника заметили селекционеры киевского Динамо и пригласили его в команду. В 1979-1984 годах Журавлев защищал "бело-синие" цвета. Под руководством легендарного Валерия Лобановского дважды выигрывал чемпионат СССР (1980, 1981) и Кубок СССР (1982).

В составе молодежной сборной СССР в 1980 году стал чемпионом Европы. Его партнерами по команде были динамовцы Анатолий Демьяненко, Андрей Баль, Сергей Балтача. Журавлева в те времена считали одним из самых перспективных защитников.

После киевского Динамо Сергей Николаевич играл за команды Шахтер, Нистру, Металлист, Подолье, Зарю и черкасское Днепр.

После завершения игровой карьеры посвятил свою жизнь воспитанию юных футболистов. В 1998-1999 годах работал детским тренером клуба Аль-Кадисия в Саудовской Аравии. С 2004 года был тренером ДЮФШ Динамо. Среди воспитанников Сергея Журавлева стоит выделить Дмитрия Хлебаса, Евгения Морозенко, Темура Парцванию и Виталия Гемегу.