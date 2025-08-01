Большое горе произошло в семье немецкого голкипера Свена Ульрайха. Резервный вратарь Баварии сообщил о печальной вести – смерть сына.

Сердце 6-летнего Лена перестало биться несколько недель назад. О смерти своего сына вратарь мюнхенцев Свен Ульрайх сообщил в своем инстаграме 1 августа 2025 года, информирует 24 канал.

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Почему умер сын Ульрайха?

Свен Ульрайх рассказал, что его сын Лен умер несколько недель назад. 6-летний малыш резервного голкипера Баварии длительное время боролся с тяжелой болезнью.

Ульрайх не рассказал детали заболевания своего сына. Немецкий вратарь отметил, что решение сообщить о смерти сына было очень тяжелым для него и его жены Лизы.

"С глубокой скорбью сообщаю о том, что мой сын Лен умер несколько недель назад после долгой и тяжелой болезни. Решение сделать эту информацию публичной было невероятно тяжелым для нас.

Но это был важный шаг к созданию ясности в нашем окружении и среди публики. Вместе с нашей дочерью, мы будем пытаться шаг за шагом вернуться к жизни",

– написал Ульрайх.

Напомним, что Свен Ульрайх перешел в Баварию в 2015 году, став резервным вратарем, который в случае необходимости меняет Мануэля Нойера. Недавно он продлил контракт с мюнхенцами.

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