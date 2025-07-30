Некоторое время были разговоры, что 35-летний нападающий может вообще повесить бутсы на гвоздь. Однако звездный ветеран решил, что еще не сказал своего последнего слова в футболе и уже определился со своим будущим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фабрицио Романо.

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Где будет играть Томас Мюллер?

Легенда немецкого футбола покинет Европу и переберется за океан. Он будет выступать в МЛС.

Томас Мюллер уже в ближайшее время станет игроком канадского клуба Ванкувер Уайткэпс. Стороны достигли полной договоренности и вскоре немец подпишет контракт сроком на два года.

Отметим, что Мюллер выступал за первую команду Баварии с 2009 года. С мюнхенским клубом он выиграл 33 трофея, в частности, 13 раз становился чемпионом Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

Справка. Томас Мюллер является рекордсменом "красных" по количеству матчей. Он провел в составе Баварии 756 поединков, в которых забил 250 голов и отдал 276 ассистов.

Напомним, что накануне Бавария усилилась вингером Ливерпуля Луисом Диасом. Трансфер обошелся в 70 миллионов евро и стал третьим самым дорогим в истории мюнхенцев после Харри Кейна и Люки Эрнандеса.