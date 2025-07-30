Голкипер хочет иметь больше игровой практики, из-за чего существует вероятность, что он может сменить клубную прописку. Накануне "сливочные" получили предложение по переходу своего вратаря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

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Кто хочет подписать Лунина?

Английский Ньюкасл желает усилить свой состав Андреем Луниным. Руководство "сорок" предложило мадридскому клубу три миллиона евро за годовую аренду украинца.

Однако Реал сразу отклонил это предложение. Испанский гранд готов отпустить 26-летнего голкипера, но рассматривает только полноценный трансфер и оценивает своего футболиста минимум в 20 миллионов евро. Пока неизвестно, будут ли продолжать стороны переговоры.

Отметим, что сам Андрей Лунин собирается провести следующий сезон в мадридском клубе. Он верит, что сможет навязать конкуренцию Тибо Куртуа и заслужить увеличение игрового времени.

Справка. В кампании-2024/2025 украинский вратарь провел 14 поединков на клубном уровне. В них он пропустил 19 голов и шесть раз оставлял свои ворота "сухими".

Напомним, что накануне Хаби Алонсо назвал игроков, на которых не рассчитывает в следующем сезоне. В список попали пять футболистов.