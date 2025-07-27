"Королевский клуб" избавится от ряда игроков по рекомендации Алонсо. В список на выход вошли по меньшей мере пять исполнителей, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Кто из футболистов покинет Реал?

Хаби Алонсо составил список футболистов, которые должны покинуть Реал в это летнее трансферное окно. "Королевский клуб" покинут, как атакующие игроки, так и игроки защитного звена команды.

В списке на выход, который составил Хаби Алонсо, находятся: нападающие – Родриго и Эндрик, полузащитник Дани Себальос, защитники – Ферлан Менди и Давид Алаба. Андрей Лунин, несмотря на слухи, останется в клубе.

Предсезонная подготовка Реала начнется 4 августа в Вальдебебасе. После чего "Королевский клуб" начнет заниматься продажей вышеназванных футболистов.

К слову. Слухи об уходе Родриго появились уже давно. Бразильского вингера связывают с английскими клубами.

Отметим, что Эндрика могут оставить в Реале. Однако бразильский форвард должен отправиться в аренду для того, чтобы набраться опыта.

Ранее сообщали, что некоторые звездные футболисты Реала не общаются с Винисиусом Жуниором. В раздевалке "сливочных" напряженная атмосфера из-за поведения бразильца.