Первая ракетка мира, подруга белорусского диктатора Лукашенко Арина Соболенко без шансов вылетела из Уимблдона уже в четвертом круге. Это стало ее худшим результатом на турнирах Большого шлема с 2022 года.

На этот раз "нейтральная" лидерка мирового рейтинга даже не устраивала особых истерик на корте. Но на пресс-конференции после матча все же отличилась неадекватным заявлением, пишет 24 Канал.

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Что сказала Соболенко после поражения от Осаки?

Проиграв в двух сетах впервые за 122 матча на "мейджорах", Соболенко заявила прессе, что на этот раз они "не дождутся от нее чего-то веселого", очевидно, иронизируя над собственными срывами после поражений, которые часто заканчиваются сломанными ракетками.

Белоруска утверждает, что справилась с этим поражением "гораздо лучше, чем в прошлом году". Она также признала, что по уровню игры сегодня не является номер 1 в мире.

Не хочу думать о рейтинге на данный момент. Я просто хочу уйти, напиться до потери сознания и забыть о теннисе,

– добавила первая сеяная.

Когда Соболенко может потерять первую строчку в рейтинге?

Потерять статус первой ракетки мира по итогам Уимблдона белоруске, к сожалению, не удастся: приблизиться к ней из тех, кто остался на турнире, может разве что американка Джессика Пегула. Но даже в случае ее триумфа отставание составит около 700 рейтинговых очков.

Надежды остаются на Открытый чемпионат США: там Соболенко нужно защитить максимум очков, ведь в прошлом году она одержала победу в финале. В свою очередь, главная преследовательница белоруски Елена Рыбакина из Казахстана может набрать очки, если пройдет хотя бы четвертый раунд.