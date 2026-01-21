Фанатка Лукашенко ответила на заявление Олейниковой относительно своей политической позиции
- Александра Олейникова заявила, что россиянам и белорусам следует запретить участвовать в турнирах из-за поддержки диктаторских режимов.
- Арина Соболенко ответила, что хочет мира и не желает обсуждать политику на теннисных событиях.
Александра Олейникова высказалась о поддержке диктаторских режимов теннисистами из России и Беларуси. Украинская спортсменка загадала и о фанатке Александра Лукашенко Арине Соболенко.
Она также отметила, что россиянам и белорусам надо запретить участвовать в турнирах. Первая ракетка мира на пресс-конференции после матча на Australian Open отреагировала на заявление Олейниковой.
Что Соболенко ответила на заявление Олейниковой?
Белорусская теннисистка заявила, что говорила уже много о напряженной политической ситуации и войне в Украине. По ее словам, она хочет только мира.
Очевидно, что я хочу мира, и если бы я могла что-то изменить, я бы обязательно это сделала. Кроме этого, мне больше нечего сказать,
– сказала Соболенко.
Также первая ракетка мира ответила, считает ли несправедливыми слова Олейниковой, которая обратилась лично к ней и хотела бы Соболенко, чтобы спорт остался вне политики.
"Послушайте, я здесь ради тенниса. Это теннисное событие, и я уже достаточно сказала в прошлом. Я просто не хочу говорить здесь о политике. Спасибо", – высказалась теннисистка.
Что сказала Олейникова о Соболенко?
В интервью L`Equipe Александра вспомнила, как в 2020 году Соболенко подписала письмо в поддержку Лукашенко во время того, как в Беларуси избивали людей, что выходили на протесты требуя демократии.
"Например, о первой ракетке мира – Арине Соболенко. Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо поддержки Лукашенко? Во время протестов в Беларуси, когда людей били на улицах за требования демократии, она заявила, что Лукашенко - ее президент", – рассказала украинка.
Что известно о связях Соболенко с Лукашенко?
Впервые Соболенко встретилась с Лукашенко в 2017 году после матча Кубка Билли Джин Кинг между Беларусью и Нидерландами в Минске.
Через два года теннисистка лично попросила срочной аудиенции у белорусского диктатора. Причины их встречи неизвестны, но местные журналисты предположили, что вопрос важный и решить его может только президент.
Кроме того, Соболенко называла Лукашенко членом своей команды, который всегда придет на помощь. А также она встречала вместе с ним 2021-й год.