Фанатка Лукашенко ответила на заявление Олейниковой относительно своей политической позиции

Александра Олейникова высказалась о поддержке диктаторских режимов теннисистами из России и Беларуси. Украинская спортсменка загадала и о фанатке Александра Лукашенко Арине Соболенко.

Она также отметила, что россиянам и белорусам надо запретить участвовать в турнирах. Первая ракетка мира на пресс-конференции после матча на Australian Open отреагировала на заявление Олейниковой.

Читайте также Российская теннисистка официально сменила гражданство: какую страну будет представлять спортсменка

Что Соболенко ответила на заявление Олейниковой?

Белорусская теннисистка заявила, что говорила уже много о напряженной политической ситуации и войне в Украине. По ее словам, она хочет только мира.

Очевидно, что я хочу мира, и если бы я могла что-то изменить, я бы обязательно это сделала. Кроме этого, мне больше нечего сказать,

– сказала Соболенко.

Также первая ракетка мира ответила, считает ли несправедливыми слова Олейниковой, которая обратилась лично к ней и хотела бы Соболенко, чтобы спорт остался вне политики.

"Послушайте, я здесь ради тенниса. Это теннисное событие, и я уже достаточно сказала в прошлом. Я просто не хочу говорить здесь о политике. Спасибо", – высказалась теннисистка.

Что сказала Олейникова о Соболенко?

В интервью L`Equipe Александра вспомнила, как в 2020 году Соболенко подписала письмо в поддержку Лукашенко во время того, как в Беларуси избивали людей, что выходили на протесты требуя демократии.

"Например, о первой ракетке мира – Арине Соболенко. Вы знали, что в 2020 году она подписала письмо поддержки Лукашенко? Во время протестов в Беларуси, когда людей били на улицах за требования демократии, она заявила, что Лукашенко - ее президент", – рассказала украинка.

Что известно о связях Соболенко с Лукашенко?