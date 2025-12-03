Украинская чемпионка Европы по прыжкам в воду Лискун получила российское гражданство

Список псевдопатриотов украинского спорта пополнился новым лицом. Прыгунья в воду София Лискун решила отречься от сборной Украины и сменила спортивное гражданство.

23-летняя спортсменка продолжит свои выступления уже под враждебным российским флагом. О таком позорном решении сообщила сама София Лискун в комментариях российской прессе, сообщает 24 Канал.

Вот так Российской гимнастке в Германии указали на дверь из-за ее поддержки войны в Украине

Почему Лискун сменила спортивное гражданство?

Стрибунка рассказала пропагандистским СМИ, что повлияло на ее решение изменить страну. Лискун заявила о некомпетентном подходе подготовки спортсменов в Украине, а также добавила, что еще присутствует целый ряд факторов. Спортсменка рассказывала, что обращалась за помощью к психотерапевту и психиатру.

Также София подчеркнула, что сталкивалась с дискриминацией. Все из-за ее общения с русскоязычными спортсменами и наставниками. Речь вроде бы шла о ее первой тренерке, выехавшей в Москву.

У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попал под удар, конечно мы, спортсмены,

– говорила Лискун.

Пока украинская федерация никак не прокомментировала это сенсационное решение Лискун.

Что известно о Софии Лискун?

23-летняя прыгунка в воду, которая родом из Луганска.

С 2014 года проживала и тренировалась в Киеве.

Серебряный призер чемпионата мира 2022 (смешанная синхронная вышка, 10 метров).

Чемпионка (2018, 2024) и призер Европы (2021, 2022, 2024).

Призер Юношеских Олимпийских игр 2018 ("серебро" на вышке 10 метров и "бронза" в смешанных командных соревнованиях).

Кто недавно изменил Украине среди спортсменов?

Напомним, что недавно гимнаст Илья Ковтун подтвердил получение хорватского гражданства. Спортсмен уверял, что не получал поддержки от Украины.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в комментарии LB.ua в очередной раз отреагировал на решение спортсмена.

"После этого всего он говорит, что не чувствовал поддержки? Умолчал бы уже, честное слово. Говорить такое, когда в Украине идет война, когда наша страна истекает кровью… Есть и другие спортсмены, которые изменили гражданство. Я считаю, что для них это не к лучшему, потому что здесь они были героями, а там никто", – заявлял Гутцайт.