Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун отримала російське громадянство

Список псевдопатріотів українського спорту поповнився новим обличчям. Стрибунка у воду Софія Лискун вирішив відректись від збірної України та змінила спортивне громадянство.

23-річна спортсменка продовжить свої виступи вже під ворожим російським прапором. Про таке ганебне рішення сповістила сама Софія Лискун у коментарях російській пресі, повідомляє 24 Канал.

Чому Лискун змінила спортивне громадянство?

Стрибунка розповіла пропагандистським ЗМІ, що вплинуло на її рішення змінити країну. Лискун заявила про некомпетентний підхід підготовки спортсменів в Україні, а також додала, що ще присутня ціла низка факторів. Спортсменка розповідала, що зверталась за допомогою до психотерапевта та психіатра.

Також Софія наголосила, що стикалась із дискримінацією. Все через її спілкування із російськомовними спортсменами та наставниками. Мова начебто йшла про її першу тренерку, яка виїхала до Москви.

У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: "Спорт поза політикою". Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени,

– говорила Лискун.

Наразі українська федерація ніяк не прокоментувала це сенсаційне рішення Лискун.

Що відомо про Софію Лискун?

23-річна стрибунка у воду, яка родом із Луганська.

Із 2014-го проживала та тренувалась у Києві.

Срібна призерка чемпіонату світу 2022 (змішана синхронна вишка, 10 метрів).

Чемпіонка (2018, 2024) та призерка Європи (2021, 2022, 2024).

Призерка Юнацьких Олімпійських ігор 2018 ("срібло на вишці 10 метрів та "бронза" у змішаних командних змаганнях).

Хто нещодавно зрадив Україну серед спортсменів?

Нагадаємо, що нещодавно гімнаст Ілля Ковтун підтвердив отримання хорватського громадянства. Спортсмен запевняв, що не отримував підтримки від України.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у коментарі LB.ua. вчергове відреагував на рішення спортсмена.

"Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю… Є й інші спортсмени, які змінили громадянство. Я вважаю, що для них це не на краще, бо тут вони були героями, а там ніхто", – заявляв Гутцайт.