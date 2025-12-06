"Зомбированные какашки": как раньше высказывалась о россиянах беглянка Лыскун

Прыгунья в воду София Лыскун в интервью российским пропагандистам пожаловалась на притеснения, с которыми сталкивалась в Украине. Интересно, что еще несколько лет назад спортсменка достаточно критически высказывалась о гражданах страны-террористки.

Три года назад София Лыскун дала большое интервью сайту Obozrevatel. В нем спортсменка откровенно рассказала о своем отношении к россиянам, сообщает 24 Канал.

Где Лыскун встретила начало войны?

София Лыскун родилась в Луганске. В 2014 году Россия оккупировала родной город спортсменки. Тогда ей не понравилось жить под властью захватчиков и она переехала в Киев.

Луганск? А что рассказывать? После оккупации 2014 года я прожила там еще два года. И это было не очень весело, скажем так... А когда база в Киеве отстроилась, то я переехала сюда и снова начала тренироваться,

– рассказывала в 2022 году.

София Лискун в Луганске / фото из инстаграма спортсменки

В Украине прыгунья получала президентскую стипендию для выдающихся спортсменов и была обеспечена жильем. Однако в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

После того как вся наша команда эвакуировалась, я оставалась в городе еще несколько дней. Я все это уже переживала и знала, что нужно делать в определенных ситуациях. Но действительно стало страшно, когда я услышала, как над моим домом в Голосеевском районе пролетел самолет. Тогда я поняла, что надо уезжать из Киева, а оставаться здесь было не очень умной идеей,

– говорила Лыскун.

Тогда она не понимала, как в XXI веке могут бомбить мирные украинские города. Некоторое время спортсменка погостила в Белой Церкви, Виннице, Хмельницкой области, где у нее живут родственники по отцовской линии. Оттуда перебралась в Одессу, которую россияне тоже не пожалели, нанося удары ракетами. В конце концов Лыскун вернулась в Киев.

Как российское телевидение зомбировало бабушку Лыскун?

В оккупированном Луганске у Лыскун осталась бабушка и ее крестная. Она не захотела переезжать в Киев, ведь была привязана к своему месту жительства. Однако она периодически наведывалась к внучке до начала войны.

В начале вторжения бабушка пыталась объяснить Софии, что Россия пришла ее "освобождать".

"В оккупированных частях Луганской и Донецкой области российское телевидение вещает уже в течение 8 лет, а в России зомбируют людей через телевизор. И 24 февраля бабушке сразу начали рассказывать в новостях, что они приехали освобождать Киев.

А бабушка давай рассказывать мне и маме, что нас якобы освобождают. Мы ей сразу: "Бабушка, просыпайся! Галина Ивановна, вы здесь? В Луганске нас тоже очень хорошо "освобождали". И потом она немножечко утихомирила свой пыл и поняла, что в каких-то моментах она немного не права. И сейчас мы особо не конфликтуем из-за этой темы", – рассказывала Лыскун.

София Лыскун с флагом Украины / фото Getty Images

Кстати, именно поездкой к больной бабушке Лыскун объяснила свой выезд из Украины тренерам сборной. Лишь впоследствии, стало известно об истинных намерениях спортсменки.

Почему Лыскун называла россиян "какашками"?

Во время спортивных соревнований Лыскун неоднократно приходилось встречаться с представителями России. В 2022 году атлетов страны-агрессора отстранили от соревнований. Прыгунья в воду тогда не очень уважительно высказывалась о своих нынешних согражданах.

Прежде всего стоит отметить, что их всегда все недолюбливали независимо от конфликтов между Украиной и РФ. Все их недолюбливали, потому что смотришь на человека и понятно, что он какая-то какашка. Смотрит на тебя и, вроде бы, улыбается, а потом три шага делает и или тренеру, или своим подружкам начинает рассказывать, какой ты плохой,

– рассказывала Лыскун.

Еще в 2014 году получила российское гражданство одна из первых тренеров Лыскун. Ее примером воспользовался и еще один бывший украинец – Александр Бондарь.

"Одна из первых моих тренеров уехала туда – в Россию. Туда же переехал и наш бывший прыгун Саша Бондарь, и они вместе там тренируются. И понятно, что кто-то против кого-то да и настраивает. А лезть в это все – все равно, что в мусоре копаться", – вспоминала Лыскун.

Предатель Александр Бондарь выступает за сборную России / фото из инстаграма спортсмена

Во время интервью в 2022 году она вспомнила случай общения партнера по сборной Украины Евгения Науменко с россиянином. Тогда София считала граждан страны-агрессора зомбированными.

"У Жени Науменко была ситуация, когда спортсмен из Российской Федерации выложил что-то по этому поводу. Женя ему ответил в стиле "что ты мелеш, кто тебе брат, а кто не брат?" А россиянин в ответ начал его матами критиковать. На что Женя ему написал: "Ты сначала выведи свои российские войска из моей страны, а потом уже пять копеек свои вставляй".

Знаете, там зомбирование идет такое, что никто ничего не понимает. Никто даже поста ни одного не написал. Там люди уже не могут ничего высказать", – заметила Лыскун.

Как в Федерации Украины отреагировали на побег Лыскун?