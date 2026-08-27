Автомобиль, в котором находилась Раффаэли, столкнулся с грузовиком на итальянской автомагистрали. К счастью, гимнастка отделалась травмами, не представлявшими серьезной угрозы ее здоровью, пишет Rai News.

Раффаэли попала в больницу после столкновения

Авария произошла в ночь с 15 на 16 августа на трассе между Форли и Чезеной. После ДТП спортсменку доставили в больницу. Она получила порезы на руке, однако серьезных травм избежать удалось. Уже 25 августа Раффаэли вернулась к тренировкам.

На чемпионате мира 2026 года итальянка завоевала две медали. Раффаэли стала бронзовой призеркой в индивидуальном многоборье, а также завоевала серебро в упражнении с обручем.

В финале с обручем победу одержала украинка Таисия Онофрийчук. Раффаэли остается одной из главных соперниц представительницы Украины в художественной гимнастике.

Шестикратная чемпионка мира и "русский след"

Раффаэли – одна из самых титулованных гимнасток современности. Она шесть раз становилась чемпионкой мира, а на Олимпийских играх в Париже завоевала бронзовую медаль в личном многоборье.

В то же время в 2026 году вокруг итальянки разгорелся скандал. В начале года Раффаэли уехала из Италии в Россию, где некоторое время жила и тренировалась.

Именно из-за этого эпизода спортсменка оказалась под пристальным вниманием украинских болельщиков. Несмотря на это, на чемпионате мира она продемонстрировала высокий результат, став одной из главных соперниц Онофрийчук.