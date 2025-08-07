Южнокореец продолжит свою карьеру за океаном. Он стал игроком Лос-Анджелеса, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу американского клуба.

Читайте также Проблемы для Довбика: Рома хочет заменить украинца звездным нападающим Шахтера

Что известно о переходе капитана Тоттенхэма?

Сон Хын Мин подписал контракт до конца 2027 года с опцией продления до июня 2029 года. Сумма трансфера не разглашается, но, по данным Transfermarkt, она составила 22 миллиона евро.

Этот переход стал самым дорогим в истории лиги. Предыдущий трансферный рекорд принадлежал Эммануэлю Латте Лату, которого Атланта приобрела за 21,25 миллиона евро у Мидлсбро в феврале этого года.

"Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к Лос-Анджелесу, клубу с большими амбициями в одном из самых знаковых спортивных городов мира. Лос-Анджелес имеет богатую историю чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать следующую главу.

Я с нетерпением жду новых вызовов в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевать трофеи и отдать все для этого клуба, этого города и его болельщиков. Я не могу дождаться, когда начну", – сказал Сон.

Справка. Сон Хын Мин сыграл в составе Тоттенхэма 454 матча. В них он забил 173 гола, отдал 101 ассист и добыл с клубом победу в Лиге Европы-2024/2025.

Напомним, что накануне к МЛС присоединился еще один звездный футболист. Томас Мюллер стал игроком Ванкувер Уайткэпс.