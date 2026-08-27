Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов 2026/2027

В четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Своих соперников узнал Шахтер – единственный представитель Украины в еврокубках.

Донецкий клуб проведет восемь матчей против команд из четырех корзин, причем половина встреч состоится на номинально домашнем поле – "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, сообщает 24 Канал.

С кем сыграет Шахтер

По итогам жеребьевки соперниками украинского клуба стали мадридский "Реал", миланский "Интер", лиссабонский "Спортинг", нидерландский ПСВ, турецкий "Фенербахче", немецкий "Лейпциг", греческий АЕК и словацкий "Слован".

С "Реалом", "Спортингом", "Фенербахче" и АЕКом "горняки" сыграют дома, с "Интером", ПСВ, "Лейпцигом" и "Слованом" – на выезде.

Таким образом, "Шахтер" встретится сразу с несколькими грандами европейского футбола. Наиболее престижными соперниками станут команды из первой корзины – мадридский "Реал" и миланский "Интер".

Первый матч "горняки" проведут уже 8–10 сентября. Точные даты и время всех поединков станут известны в ближайшие дни.

Матчи в Лондоне, финал – в Мадриде

В новом формате Лиги чемпионов все 36 команд сыграют на общем этапе лиги. Для выхода в следующую стадию плей-офф "Шахтеру" необходимо финишировать в топ-24 общей турнирной таблицы.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2026/27 запланирован на 5 июня. Решающая игра состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Напомним, в прошлом еврокубковом сезоне "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги конференций.