Донецький клуб проведе вісім матчів проти команд із чотирьох кошиків, причому половина зустрічей відбудеться на номінально домашньому полі – "Стемфорд Брідж" у Лондоні, повідомляє 24 Канал.

З ким зіграє Шахтар

За підсумками жеребкування суперниками українського клубу стали мадридський Реал, міланський Інтер, лісабонський Спортинг, нідерландський ПСВ, турецький Фенербахче, німецький Лейпциг, грецький АЕК та словацький Слован.

З Реалом, Спортингом, Фенербахче та АЕКом "гірники" зіграють вдома, з Інтером, ПСВ, Лейпцигом та Слованом – на виїзді.

Таким чином, Шахтар зустрінеться одразу з кількома грандами європейського футболу. Найбільш статусними суперниками стануть команди з першого кошика – мадридський Реал та міланський Інтер.

Перший матч "гірники" проведуть уже 8–10 вересня. Точні дати та час усіх поєдинків стануть відомі найближчими днями.

Матчі в Лондоні, фінал – у Мадриді

У новому форматі Ліги чемпіонів усі 36 команд зіграють на спільному етапі ліги. Для виходу до наступної стадії плей-оф Шахтарю необхідно фінішувати у топ-24 загальної турнірної таблиці. Номінально домашні поєдинки підопічні Арди Турана гратимуть на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2026/27 запланований на 5 червня. Вирішальна гра відбудеться в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано".

Нагадаємо, у минулому єврокубковому сезоні Шахтар дійшов до півфіналу Ліги конференцій.