"Возможность для нас": промоутер Усика о бое с Кличко

Украинский промоутер Александр Красюк высказался о бое Александра Усика и Владимира Кличко. Он считает, что противостояние боксеров может состояться.

В сети появилась информация, что Владимир Кличко в 2025 году вернется на ринг. Ему уже начинают приписывать будущих соперников.

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Состоится ли бой Усика и Кличко

Красюк сказал, что Усик не готов завершить карьеру, мы не знаем, что будет дальше. Многое будет зависеть от результата боя Дюбуа – Паркер, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Мы также слышали, что Владимир Кличко может вернуться, потому что хочет побить рекорд Джорджа Формана. Никакого решения нет, это просто мечта, план, мнение. Но это также возможность и вариант для нас,

– рассказал Александр Красюк.

Отметим, что в случае возвращения Владимира Кличко на ринг ожидалось, что он встретится с Тайсоном Фьюри, однако тот завершил карьеру. Украинский боксер также может противостоять Даниэлю Дюбуа.