В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей.

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Кто может победить Усика

Паркер считает, что Джей Отепая может стать тем боксером, который одолеет украинца, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал BOXING NOW.

Я считаю, что он способен на все. Джей очень серьезно относится к своей работе и карьере. Но сначала ему нужно выиграть все, что выиграл Усик. После этого в будущем вполне возможно, что их бой все-таки состоится,

– сказал Джозеф Паркер.

Отметим, что боксер 22 февраля встретится с Даниэлем Дюбуа в Саудовской Аравии. Паркер имеет шанс завладеть титулом абсолютного чемпиона мира.