Промоутер Усика ответил, состоится ли бой с известным боксером

Украинский промоутер Александр Красюк прокомментировал возможность проведения боя с Мозесом Итаумой. Он ответил, состоится ли противостояние.

В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей.

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Состоится ли бой Усика и Итаумы

Красюк сказал, что этот бой не состоится и они даже не рассматривают такой вариант, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Не думаю, что это реальный поединок. Я уважаю Итауму и его достижения на профессиональном ринге, но он не готов драться с Александром,

– отметил Александр Красюк.

Он также добавил, что Мозес – невероятно талантливый боксер и является будущим этого вида спорта. В ближайшие пару лет он будет править дивизионом.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри Александр Усик может сойтись в реванше с Даниэлем Дюбуа. Украинец дал согласие на этот бой, однако пока неизвестно, состоится ли он.