Своим мнением на этот счет поделился британский тренер Барри Макгиган. Он считает, что таким бойцом может стать Мартин Баколе, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Чем опасен Баколе

По словам эксперта, 31-летний конголезец имеет все шансы уже в ближайшее время стать чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Он выделил физическую подготовку Мартина и его способность держать удар:

"Есть абсолютно все шансы на то, что Баколе может стать чемпионом мира в ближайший год. Если он заполучит бой против одного из лучших боксеров дивизиона, то может победить их, он кошмар для любого. Баколе – потрясающий талант, самая большая угроза в супертяжелом весе.

Он криптонит для Дюбуа и, как ни странно, достаточно хорош, чтобы победить Усика, если он получит шанс подраться за титул. У Мартина рост два метра, быстрые руки. Он не сокрушительный панчер, но у него крепкая каменная челюсть. Баколе много бьет, он умеет держать удар. Если человека бьют в челюсть, а он принимает удар, то это очень деморализует".

К слову. В последнем поединке Мартин Баколе нокаутировал до того непобедимого американца Джареда Андерсона. Всего на профессиональном уровне он провел 22 боя, в которых одержал 21 победу.

Напомним, что ранее конголезец неоднократно выражал желание драться с Александром Усиком. Недавно он заявлял, в частности, что нокаутирует украинца уже в шестом раунде.