Он слишком сильный, – россиянин Бетербиев избежит боя с Усиком

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал возможный бой с Александром Усиком. Он не хочет драться с украинцем.

Некоторое время ходили слухи, что Александр Усик может встретиться на ринге с Артуром Бетербиевым. Россиянин впервые прокомментировал, встретился бы с украинцем, пишет 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Будет ли драться Бетербиев с Усиком

Россиянин заявил, что поединка с украинским боксером не будет.

Он слишком силен для меня, потому что выступает в хевивейте. Если он вернется в мой дивизион, то я могу выйти с ним в ринг. Но не в супертяжелом весе,

– сказал Бетербиев.

Он также добавил, что в хевивейте нет именитых боксеров. Например, как во времена Мухаммеда Али и Майка Тайсона. Сейчас Усик и Фьюри – лучшие в этом дивизионе.

Напомним, что в конце октября 2024 года Артур Бетербиев бросал вызов Александру Усику. Впоследствии инсайдер сообщил, что боксеры встретятся только при условии изменения весовой категории на крузервейт.