Деякий час ходили чутки, що Олександр Усик може зустрітися на рингу з Артуром Бетербієвим. Росіянин вперше прокоментував, чи зустрівся б з українцем, пише 24 канал з посиланням на Fight Hub TV.

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Чи битиметься Бетербієв з Усиком

Росіянин заявив, що поєдинку з українським боксером не буде.

Він занадто сильний для мене, тому що виступає у хевівейті. Якщо він повернеться до мого дивізіону, то я можу вийти з ним у ринг. Але не в суперважкій вазі,

– сказав Бетербієв.

Він також додав, що у хевівейті немає іменитих боксерів. Наприклад, як за часів Мухаммеда Алі та Майка Тайсона. Зараз Усик і Ф'юрі – найкращі в цьому дивізіоні.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2024 року Артур Бетербієв кидав виклик Олександру Усику. Згодом інсайдер повідомив, що боксери зустрінуться лише за умови зміни вагової категорії на крузервейт.