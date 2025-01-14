Деякий час ходили чутки, що Олександр Усик може зустрітися на рингу з Артуром Бетербієвим. Росіянин вперше прокоментував, чи зустрівся б з українцем, пише 24 канал з посиланням на Fight Hub TV.
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Чи битиметься Бетербієв з Усиком
Росіянин заявив, що поєдинку з українським боксером не буде.
Він занадто сильний для мене, тому що виступає у хевівейті. Якщо він повернеться до мого дивізіону, то я можу вийти з ним у ринг. Але не в суперважкій вазі,
– сказав Бетербієв.
Він також додав, що у хевівейті немає іменитих боксерів. Наприклад, як за часів Мухаммеда Алі та Майка Тайсона. Зараз Усик і Ф'юрі – найкращі в цьому дивізіоні.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2024 року Артур Бетербієв кидав виклик Олександру Усику. Згодом інсайдер повідомив, що боксери зустрінуться лише за умови зміни вагової категорії на крузервейт.