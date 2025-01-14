Боксер, с которым должен был драться Ломаченко, оценил возможность проведения их поединка

Американский боксер Шакур Стивенсон оценил возможность проведения боя с Василием Ломаченко. Он сомневается, что противостояние с украинцем состоится.

В сети неоднократно обсуждали, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать Шакур Стивенсон. Однако украинец до сих пор не определился, планирует ли продолжать карьеру.

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Состоится ли бой Стивенсона и Ломаченко

Шакур не уверен, что бой с украинцем состоится. Он думает, что Василий боится, пишет 24 канал со ссылкой на Fight News.

В свое время я спарринговал с ним. Мне кажется, что с тех пор он меня боится. Станет ли Top Rank проблемой на пути организации этого боя? Да, они однозначно тоже станут на пути, поэтому я вряд ли надеюсь на этот поединок,

– сказал Шакур Стивенсон.

Однако он надеется, что Турки Аль аш-Шейх сможет организовать ему бой с Василием Ломаченко.

Отметим, что последний бой украинского боксера состоялся в мае 2024 года. Тогда он нокаутом одолел австралийца Джорджа Камбососа.