В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Такое заявление удивило всех, поскольку ожидалось, что "Цыганский король" еще проведет бой с Энтони Джошуа.

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Как Дюбуа отреагировал на отставку Фьюри

"Динамит" призвал никогда не верить "Цыганскому королю". Он может вернуться и провести бой с кем-то.

Ты никогда не знаешь наверняка. Но на самом деле Тайсон достаточно сделал в своей карьере. Он действительно легенда, не так ли? Возможно, я буду разочарован, если бой Фьюри – Джошуа не состоится,

– сказал Даниэль Дюбуа.

Он также добавил, что ждал это противостояние несколько лет.

Напомним, что в сети активно обсуждали возможное возвращение Владимира Кличко, соперником которого должен был стать Тайсон Фьюри.