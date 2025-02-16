Сравнил Конева с Зинченко: президент БК Днепр сообщил, как решили проблему с ТЦК

Лидера сборной Украины по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда работники ТЦК. Президенту БК Днепр Валерию Кондратьеву пришлось подключить влиятельных людей, чтобы решить проблему.

Баскетболист БК Днепр Владимир Конев во время паузы в чемпионате отправился в лагерь сборной Украины. Имея бронь от Министерства молодежи и спорта баскетболиста сняли с поезда работники ТЦК, пишет 24 Канал.

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Пришлось подключить мощных людей

Лидера сборной Украины по баскетболу доставили в луцкое ТЦК для выяснения всех обстоятельств. Из-за этого президент БК Днепр Валерий Кондратьев обратился в Минспорт, президента НОК и Федерацию баскетбола Украины. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр. К сожалению, сыграть за национальную сборную Украины в этом окне Владимир не сможет.

Спасибо всем, кого беспокоила эта ситуация. Спасибо ФБУ, лично Михаилу Бродскому и всем тем мощным людям, с кем общался по телефону для решения этого вопроса. Важность Конева для сборной сравнима с важностью, например, Зинченко или Довбика для футбольной сборной.

Трудно представить, если бы Зинченко и Довбик приехали в Украину, а их потом не выпустили за границу играть за сборную. Надеюсь, подобная ситуация больше не повторится", – написал Конев.

Напомним, что сборная Украины в Латвии проведет два номинально домашних поединка отбора на Евробаскет-2025. 21 февраля "сине-желтые" сыграют со Словенией, а 24 февраля встретятся с Португалией.