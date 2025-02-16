Баскетболіст БК Дніпро Володимир Конєв під час паузи в чемпіонаті вирушив до табору збірної України. Маючи бронь від Міністерства молоді та спорту баскетболіста зняли з поїзда працівники ТЦК, пише 24 Канал.

Читайте також Американський легіонер повернувся в українську Суперлігу

Довелося підключити потужних людей

Лідера збірної України з баскетболу доправили до луцького ТЦК для з'ясування усіх обставин. Через це президент БК Дніпро Валерій Кондратьєв звернувся до Мінспорту, президента НОК та Федерації баскетболу України. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

"Ситуація з Володимиром Конєвим вирішена і наразі гравець направляється в Дніпро. На жаль, зіграти за національну збірну України в цьому вікні Володимир не зможе.

Дякую всім, кого турбувала ця ситуація. Дякую ФБУ, особисто Михайлу Бродському та всім тим потужним людям, з ким спілкувався телефоном для розв'язання цього питання. Важливість Конєва для збірної порівняна із важливістю, наприклад, Зінченка чи Довбика для футбольної збірної.

Важко уявити, якби Зінченко та Довбик приїхали до України, а їх потім не випустили за кордон грати за збірну. Сподіваюся, подібна ситуація більше не повториться", – написав Конєв.

Нагадаємо, що збірна України в Латвії проведе два номінально домашні поєдинки відбору на Євробаскет-2025. 21 лютого "синьо-жовті" зіграють зі Словенією, а 24 лютого зустрінуться з Португалією.