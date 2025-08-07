25 мая 2025 года было создано ООО "Днепр 1918", однако об этом стало известно лишь в конце июля. Лидер ультрас пропавшего Днепра Евгений "Юджин" Переверзев в эксклюзивном комментарии 24 каналу отреагировал на резонансное событие.

Что не так с футболом в Днепре?

Легендарный Днепр, который играл в финале Лиги Европы 2015 года, прекратил существование 1 июля 2019 года, когда не подал заявку на любительский чемпионат Украины. Клуб имел большие долги и финансовые проблемы, что привело к расформированию.

В 2015 году в Днепре был также основан СК Днепр-1, который за несколько сезонов вышел в элиту и играл после того, как исчез Днепр.

Однако клуб не имел истории и не вызвал благосклонность у фанатов, а в 2024 году также обанкротился и прекратил существование.

Реакция Переверзева на Днепр 1918

Лидер ультрас легендарного Днепра Евгений Переверзев, более известный как "Юджин", негативно отреагировал на создание ФК Днепр 1918, поделившись предысторией проекта.

"Я скажу, что это полное г***о, трешак, кринжанина. Давайте по факту, где-то три месяца назад мне звонил человек и рассказал, что хочет восстановить “Днепр”, а также, что он имеет связи. Дело в том, что таких историй было уже очень много, интересно было с ним пообщаться.

Он рассказал, что у него есть чат инвесторов, в который попросил добавить меня, ведь было интересно посмотреть, кто там есть. Меня добавили в этот чат в телеграмме, и оказалось, что там ни одной известной личности, какие-то левые люди, реклама биткоинов, а также отдельной политической силы, там абсолютный трешак.

Я позвонил ему и сказал, что не понимаю, друг, как вы будете делать клуб вообще, это во-первых. А во-вторых, за тобой никто не пойдет, ведь восстановлением должны заниматься только люди касающиеся “Днепра” или связанные с городом", – рассказал Переверзев.

Евгений Переверзев также объяснил, стоит ли восстанавливать футбол в Днепре. По его мнению, в современных реалиях создания команды не имеет места, ведь есть более важные темы настоящего.

Сейчас это не время, ведь в Украине идет война, а все лишние деньги нужно тратить на то, чтобы поддерживать ребят-военных. Я его покритиковал, а также задал вопрос, что не понимаю, кто находится в чате. На что он сказал: “Окей, дальше без тебя”. Я ему ответил, что да ради Бога,

– сказал лидер ультрас Днепра.

"Юджин" также поделился первой реакцией относительно безумного количества новостей о создании Днепра 1918.

"Я был удивлен новостью, но никак не реагировал, однако, когда почитал интервью, то понял, что молчать нельзя, а также надо высказать свое мнение. У меня есть уважение к тому, что он военный, но на этом уважение заканчивается. Потому что нельзя манипулировать такой чувствительной темой для болельщиков “Днепра”.

Смотря статью уставный капитал 10 тысяч гривен, а у чувака 3,5 миллиона долларов бюджет и сделана эмблема через ChatGPT, это смешно, все пафосные фразы про наш юридический отдел.

У чувака нет ничего абсолютного, его никто не знает. Когда появилась эта информация, мне начали писать люди. Днепр, знаете, такое большое село, а этот чувак меня не знает, поэтому здесь уже вопрос, какое отношение он имеет к футболу. Он также говорит, что он днепрянин в каком-то там поколении, но фанатская среда этого человека не знает.

Это все очень смешно, я сижу читаю, весь интернет взорван этой новостью, чувак даже успел поставить себе статус президент клуба, просто оформив ООО. Он просто использовал старое название ОО, которым пользовались фанаты", – добавил Переверзев.

Лидер ультрас Днепра рассказал, что сразу написал мужчине, который зарегистрировал Днепр 1918 с вопросом, какое право он имел использовать это название. Однако в ответ только молчание.

Кто решил создать новый клуб?

Создать футбольный клуб Днепр 1918 решил Антон Ахметов. Известно, что он военный и бизнесмен. Евгений Переверзев высказался относительно владельца новой команды.

По фотографиям он военный, или на самом деле это так я не знаю. Какой он бизнесмен, я также не знаю. В чате я видел немного другое, это смешно. Это жортский кринж, это было бы понятно на первое апреля, а так это какой-то трешак абсолютно. Пусть бы он тогда сделал проект ФК “Крыжополь 2054”, и им занимался. Зачем он полез в название “Днепр”, задев болезненную тему для многих людей, которые остались без родного клуба,

– сказал Переверзев.

"Юджин" рассказал, будут ли поддерживать ультрас новосозданную команду. Переверзев также признался, что в фанатской среде думают относительно Днепра 1918.

Я не говорю сейчас от имени фанатов, я говорю от своего имени. Между собой все “орут” из этого, это очень смешно. Конечно, это г***о никто не будет поддерживать, ведь это не понятно что, этого не будет. Чувак просто сделал громкое заявление. Я ему показал, что не надо лезть туда к чему ты не причастен, этим должны заниматься легенды “Днепра” 80-х, 90-х, или 00-х, которые знают футбол,

– рассказал "Юджин".

Евгений Переверзев однозначно ответил на вопрос, долго ли просуществует проект Днепр 1918. Лидер ультрас легендарного Днепра отметил, что его нет.

Сделать ООО, зарегестрироваться это одно. Когда люди пишут, что бюджет 3,5 миллиона долларов, а логотип сделан через ИИ, то о чем идет речь. Даже не потратили условно 1000 долларов, чтобы дизайнер сделал современный и классный логотип.

На странице у Ахметова нет ни одного известного человека в общих друзьях. Неизвестно, кто ему даст деньги на хотя бы любительскую лигу, – ответил Переверзев.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас в украинском футбольном сообществе известно только о перерегистрации ООО "Днепр 1918". О дальнейших действиях и выступлениях команды информация не разглашается.