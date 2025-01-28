Велоспортсменов сборной Германии сбил автомобиль: в каком состоянии спортсмены

Представители сборной Германии по велотреку попала в ДТП во время тренировочной поездки. Шесть спортсменов находятся в больнице.

Сборная Германии по велотреку совершила тренировочную поездку на Майорку. Во время тренировки произошел неприятный инцидент, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-служба Федерации велоспорта Германии.

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ДТП на тренировке

Во время тренировки немецкие спортсмены смогли преодолеть лишь 2,7 километра дистанции, как шестерых представителей сбил автомобиль. После аварии всех доставили в больницу.

За рулем автомобиля был 89-летний мужчина. Отмечается, что он не заметил группу людей и въехал в нее лоб в лоб. Тренер сборной Лукас Шедлих, который сопровождал спортсменов на автомобиле, стал свидетелем инцидента.

Некоторые спортсмены получили травмы, однако они не представляют угрозы жизни.