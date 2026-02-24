Вместо стадиона – фронт: украинские спортсмены, которые стали на защиту Родины

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается ровно 4 года. За это время многие спортсмены вынуждены были вместо борьбы за медали на международных аренах бороться за наше государство с оружием в руках.

В годовщину начала полномасштабной войны 24 Канал предлагает вместе поблагодарить за поступок нескольким из тех деятелей спорта, которые стали защитниками и присоединились к Вооруженным Силам и территориальной обороне.

Смотрите также ВСУ ликвидировали экс-игрока молодежной сборной, который предал Украину и воевал за россиян

Кто из украинских спортсменов ушел на фронт после российского вторжения?

Удивил не только болельщиков, но и даже собственных родных – это об экс-футболисте Динамо Владислава Ващука, который в 2023 году в инстаграме сообщил о присоединении к Гвардии наступления, а именно бригады "Ураган".

Я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить - что я делал во время войны,

– написал Ващук.



Владислав Ващук / фото из инстаграма

Когда-то обыгрывал самого Роджера Федерера, а теперь вместо ракетки взял в руки автомат – теннисист Сергей Стаховский также не стоял в стороне от судьбы своей страны, когда она подверглась подлому нападению от "соседей".

Стаховский проживал в Лондоне, но транзитом через Словакию вернулся на Родину и пополнил резерв украинской армии. Патрулировал улицы столицы в составе ТРО в первые тяжелые месяцы полномасштабной войны, а затем присоединился к Национальной Гвардии.

В 2023 году на церемонии чествования теннисистов, которые завершили профессиональную карьеру, происходившей в Турине, Стаховский, как пишет сайт НГУ, приехал в военной форме, подчеркнув свою преданность Украине и армии.



Сергей Стаховский / фото НГУ

Всего несколько недель назад выносил Реал, тренируя тираспольский Шериф, а уже служит на фронте артиллеристом – такой головокружительный путь прошел известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб.

Наставник, больше всего известен работой в луганской Заре, которую неоднократно выводил в еврокубки, воевал на южном направлении, а его сыновья Виталий и Михаил присоединились к территориальной обороне Запорожья. Позже Вернидуб получил разрешение вернуться к гражданской жизни, чтобы возглавить Кривбасс.



Юрий Вернидуб / фото из фейсбука

Октагон променял на окоп – это про Ярослава Амосова, который в составе сил территориальной обороны противостоял россиянам в родном Ирпене Киевской области.

Когда мне трудно, я вспоминаю те дни в Ирпене. За почти 2 года война унесла жизни нескольких моих собратьев. Я отбрасываю мысли о своей усталости, потому что я знаю, кому сейчас тяжело в окопах. Большое уважение тем людям, которые защищают нашу страну,

– написал Амосов в 2023 году, когда вернулся в ММА.

Хоть бойцу и не удалось сохранить рекордную серию без поражений, он смог достичь уровня UFC и уже дебютировал в наиболее престижном промоушене в декабре 2025 года.

Ярослав Амосов / фото из соцсетей

Когда-то играл в России, а потом получил ранение на войне против россиян – драматическая судьба футболиста Святослава Сироты, который наиболее известен выступлениями за Верес и Днепр в 90-е годы.

После начала вторжения экс-спортсмен вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и стал минометчиком, провел более месяца на передовой. В боях за Северодонецк попал под вражеский обстрел, получив контузию.



Святослав Сирота / фото из соцсетей

Сам Сирота является болельщиком Динамо, в академии которого начинал футбольный путь. Даже на фронте он успевал выразить поддержку любимому клубу.