От героя до негодяя: США обыграли Боснию и Герцеговину, несмотря на отстранение лучшего бомбардира

Сборная Соединенных Штатов наконец-то прервала, с 11-й попытки, серию поражений от европейских команд на всех уровнях. Босния и Герцеговина стала первым за четыре года соперником из Старого Света, с которым американцы смогли справиться.

Черная полоса закончилась как раз вовремя – в плей-офф домашнего чемпионата мира. В противостоянии американцев с балканцами был свой главный герой, благодаря которому произошел поворот в сюжете, пишет "24 Канал".

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США – Босния и Герцеговина 2:0

Голы: Балогун, 45, Тиллман, 82

Матч в Калифорнии прошел при явном преимуществе американцев: до перерыва трудно вспомнить, чтобы боснийцы хоть что-то создали впереди, зато хозяева регулярно угрожали воротам бывшего игрока луганской "Зари" Николы Василя.

Особенно старался Фалорин Балогун, который запомнился на этом чемпионате мира дублем в ворота Парагвая, но после этого молчал в голевом плане, а против Турции не играл из-за ротации. Нападающий даже забил в середине тайма, но из офсайда, из-за чего гол судьи не засчитали.

И все же до перерыва Балогун добился своего: его второй гол, забитый на 45-й минуте, уже не давал никаких оснований для отмены.

Британец нигерийского происхождения с американским паспортом оставался в центре внимания и после перерыва между таймами, но уже не в положительном ключе. В одном из эпизодов он грубо наступил шипами на голеностоп соперника. Просмотрев ВАР, рефери был безжалостен: прямая красная карточка для героя США.

В меньшинстве американцы, как ни странно, сыграли достаточно организованно – и больших шансов сопернику не подарили. Более того – сами забили второй раз, сняв все вопросы о победителе. Отличился Малик Тиллман, для которого это был первый гол на чемпионате мира.

Обзор матча США – Босния и Герцеговина от MEGOGO – смотрите видео:

2:0 в итоге – Маурисио Почеттино и его команда празднуют выход в 1/8 финала. Там им снова предстоит противостоять европейцам, но это уже будет соперник более высокого уровня – Бельгия.