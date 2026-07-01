Команда Томаса Тухеля считалась бесспорным фаворитом противостояния, однако столкнулась с чрезвычайно организованным соперником. ДР Конго открыла счет в матче, однако англичане все же вырвали победу, сообщает 24 Канал.

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Англия – ДР Конго 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 – Кипенга, 7

Сборная ДР Конго ошеломила Англию уже в начале встречи. Защитники "трех львов" упустили Кипенгу, который получил длинную передачу, ворвался в штрафную площадку и пробил в ближний угол – Джордан Пикфорд не смог спасти свою команду.

Гол ДР Конго в ворота Англии: смотрите видео от Megogo

После пропущенного мяча англичане долго не могли найти свою игру и не спешили форсировать события. Когда же подопечные Томаса Тухеля все-таки добирались до штрафной площадки соперника, уверенно действовали голкипер и защитники африканской команды.

Несколько раз футболисты Англии пытались заработать пенальти, однако арбитр каждый раз оставался непреклонен.

В конце первого тайма ДР Конго была близка к второму голу. Йоан Висса откликнулся на передачу с фланга, опередил защитника, но его удар приняла на себя штанга. Перед самым перерывом вратарь конголезцев еще несколько раз выручил команду после опасных атак англичан.

Англия пошла вперед после перерыва

Второй тайм команда Томаса Тухеля начала с мощного давления на ворота соперника. Англичане почти непрерывно владели мячом, однако их атакам не хватало скорости и нестандартных решений в завершающей фазе.

Чтобы изменить ход игры, Тухель освежил линию атаки, выпустив на поле Энтони Гордона и Букайо Саку. В то же время футболисты ДР Конго продолжали действовать максимально дисциплинированно, компактно оборонялись и при первой же возможности выбегали в опасные контратаки.

На 75-й минуте англичане сравняли счет. Гордон выполнил навес на Кейна – тот оторвался от защитника и точно пробил головой мимо вратаря.

Первый гол Кейна в ворота ДР Конго: смотрите видео от Megogo

После этого подопечные Тухеля несколько успокоились и атаковали уже с меньшей интенсивностью. Однако снова сказал свое слово Кейн. Гарри подобрал мяч на линии штрафной и мощно пробил под перекладину – 2:1 в пользу Англии.

На счету Кейна уже 5 голов на этом чемпионате мира. Больше только у Мбаппе и Месси.

В 1/8 финала чемпионата мира англичане сыграют с Мексикой. Матч состоится 6 июля в 03:00 по киевскому времени.