Команда Томаса Тухеля вважалася беззаперечним фаворитом протистояння, однак зіткнулася з надзвичайно організованим суперником. ДР Конго відкрила рахунок у матчі, однак англійці все ж вирвали перемогу, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Помилилися кнопкою: як команда канцлера Німеччини осоромилася після вильоту збірної з ЧС-2026

Англія – ДР Конго 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 – Кіпенга, 7

Збірна ДР Конго приголомшила Англію вже на початку зустрічі. Захисники "трьох левів" втратили Кіпенгу, який отримав довгу передачу, увірвався до штрафного майданчика та пробив у ближній кут – Джордан Пікфорд не зміг врятувати свою команду.

Гол ДР Конго у ворота Англії: дивіться відео від Megogo

Після пропущеного м'яча англійці довго не могли знайти свою гру та не поспішали форсувати події. Коли ж підопічні Томаса Тухеля все-таки добиралися до штрафного майданчика суперника, впевнено діяли голкіпер і захисники африканської команди.

Кілька разів футболісти Англії намагалися заробити пенальті, однак арбітр щоразу залишався непохитним.

Наприкінці першого тайму ДР Конго була близькою до другого гола. Йоан Вісса відгукнувся на передачу з флангу, випередив оборонця, але його удар прийняла на себе стійка. Перед самою перервою воротар конголезців ще кілька разів виручив команду після небезпечних атак англійців.

Англія пішла вперед після перерви

Другий тайм команда Томаса Тухеля розпочала з потужного тиску на ворота суперника. Англійці майже безперервно володіли м'ячем, однак їхнім атакам бракувало швидкості та нестандартних рішень у завершальній фазі.

Щоб змінити хід гри, Тухель освіжив лінію атаки, випустивши на поле Ентоні Гордона та Букайо Саку. Водночас футболісти ДР Конго продовжували діяти максимально дисципліновано, компактно оборонялися та за першої ж можливості вибігали в небезпечні контратаки.

На 75-й хвилині англійці зрівняли рахунок. Гордон виконав навіс на Кейна – той відірвався від захисника і влучно пробив головою повз голкіпера.

Перший гол Кейна у ворота ДР Конго: дивіться відео від Megogo

Після цього підопічні Тухеля дещо заспокоїлися і атакували вже з меншою інтенсивністю. Однак знову сказав своє слово Кейн. Гаррі підібрав м'яч на лінії штрафного і потужно пробив під поперечину – 2:1 перемога Англії.

У Кейна вже 5 голів на цьому Мундіалі. Більше лише у Мбаппе та Мессі.

В 1/8 чемпіонату світу англійці зіграють з Мексикою. Матч відбудеться 6 липня, о 03:00 за київським часом.