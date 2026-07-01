Після поразки збірної Німеччини від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу допис федерального канцлера викликав жваве обговорення в соцмережах. Згодом у його команді розкрили, чому в акаунті з'явилося повідомлення, яке не планували публікувати, передає Tagesspiegel.

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Що сказали у канцелярії Мерца?

Збірна Німеччини завершила виступи на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в серії післяматчевих пенальті. Одразу після фінального свистка в акаунті канцлера Фрідріха Мерца з'явився допис із подякою команді.

У повідомленні йшлося: "Яка гра, попри поразку! Ви подарували радість усій країні завдяки своїй самовіддачі та командному духу. Ми пишаємося вами."

Втім, вже невдовзі в канцелярії пояснили, що цей пост був опублікований помилково.

Не той твіт, не той час, не та кнопка,

– так коротко прокоментували ситуацію в команді канцлера.

Чому з'явився "неправильний" допис?

Пресслужба канцлера заздалегідь підготувала кілька варіантів реакції залежно від розвитку подій у матчі. Однак під час публікації було випадково обрано не той текст.

Після того як помилку помітили, в акаунті Мерца з'явився вже інший допис. У ньому канцлер наголосив, що незалежно від результату футболісти заслуговують на підтримку.

Той, хто носить емблему з орлом на грудях, заслуговує нашої підтримки, а не насмішок,

– написав Мерц.

Історія швидко набула розголосу в німецьких медіа та соцмережах, адже перший допис багато хто сприйняв як офіційну реакцію канцлера на болісний виліт команди з мундіалю. У підсумку в канцелярії були змушені публічно визнати технічну помилку та пояснити, що причиною став людський фактор під час публікації одного з підготовлених повідомлень.