Матч между США и Парагваем стал самым звездным в истории чемпионатов мира: кто пришел на трибуны

На матчах чемпионата мира нередко можно увидеть футбольных легенд на трибунах. Но в США матч с участием сборной-хозяйки превратился в настоящий звездопад, собравший звезд кино, шоу-бизнеса и технологической индустрии.

За разгромом Парагвая вживую наблюдали многие голливудские знаменитости, а также политики и миллиардеры, сообщает "24 Канал".

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Кто из звезд был на трибунах матча США – Парагвай?

Особый день был у участника трех чемпионатов мира – 1998, 2002 и 2006 годов – сэра Дэвида Бекхэма. Легенда сборной Англии и владелец футбольного клуба "Интер Майами" получил звезду на голливудской Аллее славы – первым среди всех футболистов. А еще он нашел время в компании жены Виктории и Тома Круза посетить трибуны стадиона в Лос-Анджелесе.



Дэвид Бекхэм и Том Круз / фото из трансляции

Киноиндустрию представляли также оскароносные актеры Брэд Питт и Леонардо ди Каприо, а также известный режиссер, автор саги "Звездные войны" Джордж Лукас.



Брэд Питт / фото из трансляции

Известная певица Кэти Перри не просто наблюдала за матчем, но и пела на церемонии открытия. На трибунах она была в компании своего бойфренда, бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.



Кэти Перри и Джастин Трюдо / фото из трансляции

Некоторой неожиданностью стало увидеть среди зрителей одного из самых богатых людей планеты, основателя корпорации Microsoft и филантропа Билла Гейтса.



Билл Гейтс / фото из трансляции

Как отметили комментаторы в соцсетях, не хватало только Дональда Трампа – президент заранее предупредил, что не поедет на матч с Парагваем, а возглавлять официальную делегацию руководства страны будет госсекретарь Марко Рубио. Как потом выяснилось, пока в Лос-Анджелесе готовились к футболу, Трамп встречался в Белом доме с Александром Усиком.