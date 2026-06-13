Наживо за розгромом Парагваю спостерігали чимало голлівудських знаменитостей, а також політики і мільярдери, повідомляє 24 Канал.

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Хто із зірок був на трибунах матчу США – Парагвай?

Особливий день був в учасника трьох Мундіалів – 1998, 2002 та 2006 років – сера Девіда Бекхема. Легенда збірної Англії і власник футбольного клубу Інтер Маямі отримав зірку на голлівудській Алеї слави – першим серед усіх футболістів. А ще й знайшов час у компанії дружини Вікторії та Тома Круза завітати на трибуни стадіону в Лос-Анджелесі.



Девід Бекхем і Том Круз / фото з трансляції

Кіноіндустрію представляли також оскароносні актори Бред Пітт і Леонардо ді Капріо та відомий режисер, автор саги "Зоряні війни" Джордж Лукас.



Бред Пітт / фото з трансляції

Відома співачка Кеті Перрі не просто спостерігала за матчем, але й співала на церемонії відкриття. На трибунах вона була в компанії свого бойфренда, колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.



Кеті Перрі і Джастін Трюдо / фото з трансляції

Певною несподіванкою було побачити серед глядачів одного з найбагатших людей планети, засновника корпорації Microsoft і філантропа Білла Гейтса.



Білл Гейтс / фото з трансляції

Як зазначили коментатори у соцмережах, не вистачало тільки Дональда Трампа – президент заздалегідь попередив, що не поїде на матч з Парагваєм, а очолювати офіційну делегацію керівництва країни буде держсекретар Марко Рубіо. Як потім з'ясувалося, поки у Лос-Анджелесі готувалися до футболу, Трамп зустрічався у Білому домі з Олександром Усиком.